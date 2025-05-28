Zara'da kursiyerler sergi açtı

Zara'da kursiyerler sergi açtı
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Sivas'ın Zara ilçesinde kursiyerler tarafından sergi açıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde kursiyerler tarafından sergi açıldı.

Zara Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerin emeklerinin yer aldığı sergi düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşların katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide resim, el sanatları, giyim, çocuk gelişimi ve aşçılık kurslarında eğitim gören kursiyerler el işi göz nuru eserlerini sergiledi.

Sergi, 3 gün süreyle vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
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