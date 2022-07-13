Zara'da imam hatip lisesi mezunları bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zara'da imam hatip lisesi mezunları bir araya geldi

AA - İbrahim Özel - Güncel
 - Güncelleme:
Zara'da imam hatip lisesi mezunları bir araya geldi

Sivas'ın Zara ilçesinde imam hatip lisesi mezun ve mensupları buluşması programı düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde imam hatip lisesi mezun ve mensupları buluşması programı düzenlendi.

Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesindeki programa, 1981 yılından bugüne okuldan mezun olan öğrenciler ile görev yapmış idareci ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Murat Yiğit, katılımcılara teşekkür ederek, "Okulumuzun kurulduğu günden bugüne verdiği mezunlar geçen zamana karşı birbirinden hiç kopmadı." dedi.

Programa Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük ve imam hatip lisesi mezunları katıldı.

AA / İbrahim Özel - Güncel

İmam Hatip Liseleri Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title