Zara'da Hortum Çatıları Uçurdu

SİVAS'ın Zara ilçesinde öğle saatlerinde aniden görülen hortum, binaların çatılarını uçurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Zara ilçe merkezinde Kızılırmak Nehri'nin yakınındaki alanda öğle saatlerinde birden ortaya çıkan hortum etkili oldu. Civardaki binalardan birinin çatısının parçalanarak havalandığı anlar, o sırada bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Zara Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçede kısa süreli etkili olan hortum nedeni ile bazı elektrik direklerinin devrildiği, 3 ev ile 4 ahırın da çatısının zarar gördüğü duyuruldu. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. (DHA)