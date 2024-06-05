Sivas'ın Zara ilçesinde Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu sergisi

Sivas'ın Zara ilçesinde Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Belediye Düğün Salonu'ndaki sergide bakır rölyef, resim, giysi, dikiş-nakış, aşçılık başta olmak üzere düzenlenen kurslara katılan kursiyerler el emeği ve göz nuru ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Serginin açılışına Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, Zara Şehit Vahip Dinler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alparslan Ergüt, kurum amirleri, kursiyerler ile davetliler katıldı.

Sergi 3 gün açık kalacak.