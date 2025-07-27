Zara'da Greyder Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Zara'da Greyder Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde arazi toplulaştırması sırasında el freni çekilmeyen greyder, manzarayı izleyen otomobile çarparak uçuruma düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Zara ilçesinde arazi toplulaştırması yapıldığı sırada el freni çekilmeyen greyder, hareket edip Kızılçan Gölü'nde manzarayı izleyen içerisinde 2 kadının bulunduğu otomobilli de önünde sürükleyerek uçurumdan düştü. Kazada otomobildeki 1 kişi ölürken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Zara ilçesine bağlı Canova köyünde meydana geldi. Köy merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılçan Gölü çevresinde yapılan arazi toplulaştırması sırasında V.D. (54), kullandığı greyderi öğle yemeği için park etti. Operatörün el frenini çekmeyi unuttuğu greyder, hareket edip Kızılçan Gölü manzarasını izleyeme gelen içerisinde 2 kadının bulunduğu plakası henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı. Greyder, sürüklediği otomobille yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki F.Ş.K. yaralanırken, henüz kimliği tespit edilemeyen kadın ise hayatını kaybetti.

AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan F.Ş.K., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan F.Ş.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Ölen kadının cenazesi ise kimlik tespiti için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi, anonsla yardım çağrısı yapılıyor

Korkulan oldu! Belediye hoparlöründen yardım çağrısı yapılıyor
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı

Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak
Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı

Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Yüzde 72'si ormanla kaplı Karabük'ün son hali yürek yakıyor

Yüzde 72'si ormanla kaplı kentimiz şimdi bu halde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomenin 'İtfaiyeci makyajı' izleyenleri çileden çıkardı

"Yangına giden itfaiyeci makyajı" görenleri çileden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.