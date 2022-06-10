Zara'da gönüllüler çevreyi temizledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zara'da gönüllüler çevreyi temizledi

AA - İbrahim Özel - Güncel
Zara'da gönüllüler çevreyi temizledi

Sivas'ın Zara ilçesinde gönüllü vatandaşlar çevre temizliği yaptı.

Sivas'ın Zara ilçesinde gönüllü vatandaşlar çevre temizliği yaptı.

Kaymakamlık, belediye ve Yeşil Zara Gönüllüleri Derneğinin düzenlediği etkinliğe katılanlar, Karşıyaka Mahallesi'nde araziden naylon ve plastik atık topladı.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, "Bu alanın temizliğe ihtiyacı vardı. Kaymakamlığımız ve belediyemiz birlikteliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikle doğayı atıklardan kurtardık." dedi.

Etkinliğe Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AA / İbrahim Özel - Güncel

Kaymakamlık Karşıyaka Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title