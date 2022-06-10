Zara'da gönüllüler çevreyi temizledi - Haberler

Zara'da gönüllüler çevreyi temizledi Sivas'ın Zara ilçesinde gönüllü vatandaşlar çevre temizliği yaptı. Sivas'ın Zara ilçesinde gönüllü vatandaşlar çevre temizliği yaptı. Kaymakamlık, belediye ve Yeşil Zara Gönüllüleri Derneğinin düzenlediği etkinliğe katılanlar, Karşıyaka Mahallesi'nde araziden naylon ve plastik atık topladı. Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, "Bu alanın temizliğe ihtiyacı vardı. Kaymakamlığımız ve belediyemiz birlikteliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikle doğayı atıklardan kurtardık." dedi. Etkinliğe Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. AA / İbrahim Özel - Güncel Kaymakamlık Karşıyaka Sivas Güncel Haberler

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