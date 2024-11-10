Zara'da 'Doğa Okur Yazarlığı' Semineri Gerçekleşti
Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen 'Doğa Okur Yazarlığı' seminerinde, doğa okur yazarlığı, orman yangınlarında ilk müdahale ve yangında farkındalık konularında bilgilendirmeler yapıldı. Program, Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği ve Dünya Doğayı Koruma Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Sivas'ın Zara ilçesinde "Doğa Okur Yazarlığı" konulu seminer düzenlendi.
Seminer, Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği ve Dünya Doğayı Koruma Derneği işbirliğiyle Zara Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Programda, Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Bölümünden Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu tarafından katılımcılara doğa okur yazarlığı, orman yangınlarında ilk müdahale, yangında farkındalık konularında bilgilendirme yapıldı.
İki gün süren seminere, muhtarlar, dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.