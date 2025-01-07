Zara'da Arıcılık Malzemeleri Üretimi İçin Tesis Kurulacak

Sivas'ın Zara ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ORAN Kalkınma Ajansına sunulan proje kapsamında ilçede arıcılık malzemeleri üretimi için tesis kurulacak.

Zara Kaymakamlığı proje ekibi tarafından Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında düzenlenen toplantıda Kaymakam Enes Emircan Buyuran, proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Buyuran, yaptığı açıklamada, "Proje ekibimizin çalışmaları neticesinde ORAN Kalkınma Ajansına sunduğumuz 'Gençler Arı Gibi Üretiyor Projemiz' onaylanarak çok yakında uygulamaya konulacaktır. Projenin uygulamaya konulması ile Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arı kovanı, çıta, maske ve eldiven gibi arıcılık malzemelerinin üretilerek pazarlandığı bir merkez haline gelecek." ifadelerini kullandı.

18 ay sürecek proje sonunda bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir niteliğe kavuşturulmasının hedeflendiği çalışmaları hep birlikte gözlemleyeceklerini anlatan Buyuran, proje hazırlamasında emeği geçen proje ekibini kutladı.