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Zara'da Anneler Günü etkinliği düzenlendi

Zara'da Anneler Günü etkinliği düzenlendi
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Sivas'ın Zara ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Zara Belediyesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programda, halk oyunu ekibi gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı.

Kaymakam Enes Emircan Buyuran ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, yılın annesi seçilen Şirin Taşkın'a plaket verdi.

Şehit annelerine de Anneler Günü hediyesinin verildiği programda, düzenlenen çekilişle 11 anneye çeşitli hediyeler verildi.

Belediye Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da belediye olarak Anneler Günü programı düzenledik. Bu vesileyle şehit annelerimizle, gazilerimizin anneleriyle, ilçemizde ikamet eden annelerimizle bir araya gelerek, günlerini kutlama imkanı bulduk." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
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