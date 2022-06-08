Zara'da açıktan eğitimleri tamamlayan 36 kadın mezun oldu - Haberler

Sivas'ın Zara ilçesinde "Eğitimli Kadın, Güçlü Gelecek" projesi kapsamında açıktan eğitim alan kadınlar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan proje kapsamında çeşitli nedenlerden dolayı eğitimlerini yarıda bırakan 36 kadından 12'si ortaokul, 24'ü liseden mezun oldu.

Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, "Siz bugün sadece diploma almadınız. Sizin gibi olanlar, eğitimi yarıda kalmış, imkansızlıklar sebebiyle eğitimi tamamlanmayan kadınlarımız için umut ışığı oldunuz, rol model oldunuz." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik de okumanın yaşı olmadığını belirterek, mezun olan kadınları tebrik etti.

Mezunlar adına konuşan Sevim Ünal da çeşitli sebeplerden dolayı eğitimine devam edemediğini dile getirerek, "Oğlum liseye başlayınca ben de açık öğretim lisesine kayıt yaptırmaya karar verdim. Oğlumla birlikte aynı dönemde mezun olduk. Bu bana ayrı bir gurur veriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezuniyet belgesi alan kadınlar pasta keserek kep attı.