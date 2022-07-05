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Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu oldu

AA - İbrahim Özel - Güncel
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Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu oldu

Milli Eğitim Bakanlığının yurt genelinde başlattığı proje kapsamında Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının yurt genelinde başlattığı proje kapsamında Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu oldu.

Okul, proje kapsamında 2022-2023 yılından itibaren sınavla öğrenci alan erkek ve kız öğrenciler için karma Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi olarak eğitim ve öğretime devam edecek.

Konu hakkında açıklama yapan okul müdürü Ahmet Murat Yiğit, "Proje okulu olan Zara Anadolu İmam Hatip Lisemiz ilçemiz eğitiminde yeni bir çığır açacaktır. İlk senemizde bir derslik olarak eğitim-öğretime başlanılacak okulumuzda sınıf kontenjanımız 30'la sınırlıdır. İlçemizde bir ilk olan proje okulumuzda dijital eğitim sistemi uygulaması planlıyoruz. Tamamen tabletler üzerinden eğitim yapmak için altyapımızı hazırlıyoruz. İlçemize ilk proje lisesinin kazandırılmasında emek ve gayretleri bulunan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA / İbrahim Özel - Güncel

milli eğitim bakanlığı İmam Hatip Liseleri Güncel Haberler

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