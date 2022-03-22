ZAPORİJYA - Zaporijya'da yaralı çocukların bulunduğu hastane - Haberler

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ZAPORİJYA - Zaporijya'da yaralı çocukların bulunduğu hastane

AA - Güncel
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Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da bombardımanlar sırasında yaralanan çocukların Zaporijya kentindeki bölge hastanesinde tedavileri devam ediyor.

Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da bombardımanlar sırasında yaralanan çocukların Zaporijya kentindeki bölge hastanesinde tedavileri devam ediyor. Güvenlik için pencereleri kum torbaları ve kartonlarla kapatılan hastanede hastalar gün ışığından mahrum şekilde hayata tutunmaya çalışıyor.

ZAPORİJYA - Zaporijya'da yaralı çocukların bulunduğu hastane

ZAPORİJYA - Zaporijya'da yaralı çocukların bulunduğu hastane

ZAPORİJYA - Zaporijya'da yaralı çocukların bulunduğu hastane

AA / Güncel

Zaporijya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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