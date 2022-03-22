ZAPORİJYA - Zaporijya'da yaralı çocukların bulunduğu hastane

Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da bombardımanlar sırasında yaralanan çocukların Zaporijya kentindeki bölge hastanesinde tedavileri devam ediyor. Güvenlik için pencereleri kum torbaları ve kartonlarla kapatılan hastanede hastalar gün ışığından mahrum şekilde hayata tutunmaya çalışıyor.

AA / Güncel Zaporijya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler