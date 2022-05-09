ZAPORİJYA - Ukraynalı sivillerin Mariupol'den tahliyesi devam ediyor
AA - Güncel
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Kızılhaç otobüsleri Otobüsün içindeki kadınlar ve çocuk Kızılhaç konvoyunun geri dönmesi ZAPORİJYA - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'deki Azovstal Sanayi Tesislerinde sıkışıp kalan sivillerin Zaporijya'daki güvenli bölgeye tahliyesi devam ediyor.
Kızılhaç otobüsleri
Otobüsün içindeki kadınlar ve çocuk
Kızılhaç konvoyunun geri dönmesi ZAPORİJYA - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'deki Azovstal Sanayi Tesislerinde sıkışıp kalan sivillerin Zaporijya'daki güvenli bölgeye tahliyesi devam ediyor.
AA / Güncel