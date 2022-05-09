ZAPORİJYA - Ukraynalı sivillerin Mariupol'den tahliyesi devam ediyor - Haberler

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ZAPORİJYA - Ukraynalı sivillerin Mariupol'den tahliyesi devam ediyor

AA - Güncel
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Kızılhaç otobüsleri Otobüsün içindeki kadınlar ve çocuk Kızılhaç konvoyunun geri dönmesi ZAPORİJYA - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'deki Azovstal Sanayi Tesislerinde sıkışıp kalan sivillerin Zaporijya'daki güvenli bölgeye tahliyesi devam ediyor.

Kızılhaç otobüsleri

Otobüsün içindeki kadınlar ve çocuk

Kızılhaç konvoyunun geri dönmesi ZAPORİJYA - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'deki Azovstal Sanayi Tesislerinde sıkışıp kalan sivillerin Zaporijya'daki güvenli bölgeye tahliyesi devam ediyor.

AA / Güncel

Zaporijya, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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