ZAPORİJYA - Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalarda en çok sivil yerleşim bölgeleri zarar görüyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalarda sivil yerleşim bölgeleri zarar görüyor. Zaporijya kırsalında karşılıklı füze atışları nedeniyle birçok yerleşim yeri isabet alıyor ve evler hasar görüyor. Bölgeye bağlı Tokmak yerleşiminde kurulu bir kümes hayvanı çiftliğine düzenlenen saldırıda işletmeye ait bina tamamen yıkıldı, araçlar yandı.

AA / Güncel