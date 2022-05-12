ZAPORİJYA - Ukrayna'da kırsal yerleşimlere yönelik saldırılar - Haberler

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ZAPORİJYA - Ukrayna'da kırsal yerleşimlere yönelik saldırılar

AA - Güncel
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Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporijya kentinin Komyshuvakha bölgesine yönelik düzenlediği füze saldırılarında 1 kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporijya kentinin Komyshuvakha bölgesine yönelik düzenlediği füze saldırılarında 1 kişi öldü, üç kişi yaralandı. Yerleşim yerine isabet eden bombalar nedeniyle çok sayıda bina hasar gördü. Köyde yaşayan bölge sakinleri, yıkılan evlerinin enkazına yaşlı gözlerle baktı.

AA / Güncel

Zaporijya, Ukrayna, Füze, Rus, Güncel, Haberler

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