ZAPORİJYA - Ukrayna'da kırsal yerleşimlere yönelik saldırılar

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporijya kentinin Komyshuvakha bölgesine yönelik düzenlediği füze saldırılarında 1 kişi öldü, üç kişi yaralandı. Yerleşim yerine isabet eden bombalar nedeniyle çok sayıda bina hasar gördü. Köyde yaşayan bölge sakinleri, yıkılan evlerinin enkazına yaşlı gözlerle baktı.

AA / Güncel