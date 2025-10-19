Zaporijya Nükleer Santrali'nde Elektrik Bağlantısı İçin Onarım Çalışmaları Başlatıldı

VİYANA, 19 Ekim (Xinhua) -- Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi Zaporijya Nükleer Santrali'nin dış şebekeden aldığı elektrik bağlantısını yeniden sağlamak için teknik çalışmalar başlatıldı. Haftalarca süren elektrik kesintisi tesisin nükleer güvenlik durumuyla ilgili endişeleri artırmıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından yapılan açıklamaya göre mayın temizleme çalışmalarının ardından, santrale bağlı 330 kilovolt Ferosplavna-1 hattının iki kablosunun onarım çalışmalarına cumartesi sabahı başlandı. Hattın santralle bağlantısı 7 Mayıs'ta kesilmişti.

Açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın, haftalar süren karmaşık müzakerelerin ardından UAEA önerisini kabul ettikleri belirtildi. Buna göre cephe hattının karşı taraflarında belirlenen iki noktada geçici ateşkes bölgeleri kurulacak ve bu sayede, her iki ülkenin uzman ekipleri, askeri çatışma sırasında hasar gören elektrik hatlarını onarabilecek.

Açıklamaya göre 23 Eylül'de kesilen ve santralin tesis dışı elektriğini tamamen kaybetmesine neden olan 750 kilovolt Dniprovska hattının hasar gören bölümünün onarımına da kısa sürede başlanacak.

Açıklamada, belirlenen her iki noktanın da santralden birkaç kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Onarımın yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, "Her iki taraf da onarımın gerçekleşmesi için bizimle yapıcı şekilde işbirliği yaptı. Mevcut durumun kesinlikle kimseye fayda sağlamadığı konusunda genel bir mutabakat var" dedi.