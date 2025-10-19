Haberler

Zaporijya Nükleer Santrali'nde Elektrik Bağlantısı İçin Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik bağlantısını yeniden sağlamak için teknik çalışmalar başlatıldı. Elektrik kesintisi ile ilgili endişeler artarken, Rusya ve Ukrayna'nın UAEA önerisini kabul edip geçici ateşkes bölgeleri kuracakları belirtildi.

VİYANA, 19 Ekim (Xinhua) -- Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi Zaporijya Nükleer Santrali'nin dış şebekeden aldığı elektrik bağlantısını yeniden sağlamak için teknik çalışmalar başlatıldı. Haftalarca süren elektrik kesintisi tesisin nükleer güvenlik durumuyla ilgili endişeleri artırmıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından yapılan açıklamaya göre mayın temizleme çalışmalarının ardından, santrale bağlı 330 kilovolt Ferosplavna-1 hattının iki kablosunun onarım çalışmalarına cumartesi sabahı başlandı. Hattın santralle bağlantısı 7 Mayıs'ta kesilmişti.

Açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın, haftalar süren karmaşık müzakerelerin ardından UAEA önerisini kabul ettikleri belirtildi. Buna göre cephe hattının karşı taraflarında belirlenen iki noktada geçici ateşkes bölgeleri kurulacak ve bu sayede, her iki ülkenin uzman ekipleri, askeri çatışma sırasında hasar gören elektrik hatlarını onarabilecek.

Açıklamaya göre 23 Eylül'de kesilen ve santralin tesis dışı elektriğini tamamen kaybetmesine neden olan 750 kilovolt Dniprovska hattının hasar gören bölümünün onarımına da kısa sürede başlanacak.

Açıklamada, belirlenen her iki noktanın da santralden birkaç kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Onarımın yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, "Her iki taraf da onarımın gerçekleşmesi için bizimle yapıcı şekilde işbirliği yaptı. Mevcut durumun kesinlikle kimseye fayda sağlamadığı konusunda genel bir mutabakat var" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Kahramanmaraş'ta arı sokması sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Arının soktuğu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
İstanbul'da can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü, biri hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı! Özgür Özel de katılacak

YSK "Devam" dedi, CHP'nin merakla beklenen kongresi başladı
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.