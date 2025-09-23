Zaporijya Nükleer Santrali 10. Kez Elektrik Kaybı Yaşadı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin savaşın başlamasından bu yana 10. kez tüm dış güç kaynağını kaybettiğini, jeneratörlerin devreye girmesiyle tesise tekrar elektrik sağlandığını bildirdi.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Grossi, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki mevcut durum hakkında açıklama yaptı.

Grossi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana tesisin 10. kez tüm elektrik kaynağını kaybettiğini bildirdi.

Bunun da nükleer güvenliğe yönelik riski artırdığını belirten Grossi, UAEA ekibinin, olayın nedenini araştırdığını aktardı.

UAEA'nın X hesabından yapılan bir diğer açıklamaya göre, Grossi, santralde acil durum jeneratörlerinin devreye girerek tesise elektrik sağlandığı bilgisini paylaştı.