Zaporijya'da roketin isabet ettiği apartmanda can kaybı 13'e yükseldi

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde Rusya'nın roket saldırısına hedef olan apartmanda can kaybı 13'e yükseldi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi yetkilisi Serhii Kruk, apartmanda enkaz çalışmalarının sona erdiğini, 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun da olduğu bilgisi paylaşıldı. Kruk, açıklamasında kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, 'Zaporijya ekipleri, Kiev'den uzmanlar, psikologlarımız ve Mobil Acil Müdahale Kurtarma Merkezi, her birinizin büyük bir kalbi var ve önemli bir şey yapıyorsunuz, hayat kurtarıyorsunuz' dedi.