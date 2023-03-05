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Zaporijya'da bombalanan binanın enkazından kedi kurtarıldı

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri, 2 Mart'ta Zaporijya'da Rusya'nın roket saldırısı sonucu yıkılan apartmanın enkazından kedi çıkardı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri, 2 Mart'ta Zaporijya'da Rusya'nın roket saldırısı sonucu yıkılan apartmanın enkazından kedi çıkardı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, 'Bu yavru kedinin adı Lisa. 2 Mart'ta Rusların roket saldırısı sonucu yıkılan Zaporijya'daki bir konut binasının enkazı altında kaldı. Kurtarma ekipleri zavallı kediyi buldu ve onu enkazdan çıkardı. Yavru kedi çok korkmuş bir halde bulundu ama yaralanmamış' denildi. Görüntülerde, kedinin sahibine verildiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zaporijya Ukrayna kedi Dünya Güncel Haberler

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