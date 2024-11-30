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Zap'ta Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Zap'ta Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda, Türk komandoları tarafından çok sayıda terörist silahı ve mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında AK-47 tüfekleri, Doçka makineli tüfek mühimmatları ve RPG-7 üst kundağı bulunuyor.

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Teröristlerin inlerine giren komandolarımız, çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre ele geçirilenler ise şu şekilde:

"11 AK-47 piyade tüfeği ve 1 adet şarjörü, Doçka makineli tüfeğe ait 1 çatal ayak, 2 hava sehpası, 14 tüfek namlusu, 2 tüfek gövdesi, 2 alev gizleyen, 241 Doçka makineli tüfek mühimmatı, 82 milimetre havan namlu döşeme, 3 el kundağı, 4 çatal ayak, 6 boş şerit, 11 RPG-7 üst kundağı."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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