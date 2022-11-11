Zambiyalı Uzman: Çin'in Ekonomik Güvenliği, Dünya İçin Esin Kaynağı

LUSAKA, 11 Kasım (Xinhua) -- Zambiyalı barış ve kalkınma uzman Dr. Rosemary Chilufya, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin'in ekonomik güvenliğinin, takdire şayan bir başarı ve tüm dünya için bir esin kaynağı olduğu söyledi.

LUSAKA, 11 Kasım (Xinhua) -- Zambiyalı barış ve kalkınma uzman Dr. Rosemary Chilufya, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin'in ekonomik güvenliğinin, takdire şayan bir başarı ve tüm dünya için bir esin kaynağı olduğu söyledi.

Copperbelt Üniversitesi Dag Hammarskjold Barış ve Çatışma Çalışmaları Enstitüsü'nde öğretim ve araştırma görevlisi olan Chilufya, ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesine yönelik dersler konusunda Çin'in dünyaya sunacak çok şeyi olduğunu vurguladı.

Chilufya, bir söyleşinde, "Bu noktada özellikle Çin'in ekonomik güvenliğinden bahsetmek gerekir. Çin'in ekonomik yönelimi son derece güçlü. Dünyanın neresine giderseniz gidin Çin'de yapılmış bir şey bulabilirsiniz" diye konuştu.

Zambiyalı uzman, "Çin'in ekonomik büyüme ve güvenlik alanında nasıl muazzam başarılar elde ettiğini öğrenmemiz ve anlamamız gerekiyor ve bunu yapmanın tek yolu, olumlu gelişmelere odaklanmak" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı bağımlılığın, ekonomik büyüme, istikrar ve zenginliğin anahtarı olduğunu söyleyen Chilufya, uluslar arasında ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Uzman, "Dünyadaki hiçbir ülke tek başına, ekonomik olarak gelişmek üzere ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara sahip değil. İşte bu yüzden uluslararası ticaret ilişkilerini ve işbirliğini teşvik edip güçlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.