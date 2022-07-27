Zambiya, Zimbabve'ye elektrik ihracatına başlayacak Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın, ağustos ayından itibaren Zimbabve'ye elektrik ihracatına başlayacağı bildirildi. Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın, ağustos ayından itibaren Zimbabve'ye elektrik ihracatına başlayacağı bildirildi. Zambiya Enerji Bakanı Peter Kapala, yaptığı açıklamada, ülkesinin yakın zamanda imzalanan bir enerji ihracat anlaşması kapsamında gelecek ay Zimbabve'ye elektrik ihracatına başlayacağını söyledi. Bakan Kapala, bu kapsamda Zimbabve'ye aylık 100 megavat elektrik ihraç edileceğini belirtti. Zimbabve, hali hazırda elektrik arzı sıkıntısı yaşıyor. Güncel AA / Murat Özgür Güvendik Güney Afrika Zimbabwe İhracat Zambiya Güncel Haberler

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