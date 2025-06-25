Zambiya Hükümeti Eski Cumhurbaşkanı Lungu'nun Cenaze Törenini Durdurdu

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Zambiya hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun Johannesburg'da düzenlenen cenaze töreninin mahkeme kararıyla durdurulmasına neden oldu. Aile ile hükümet arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi bekleniyor.

CAPE Zambiya hükümeti, 5 Haziran'da Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun ailesince Johannesburg'da düzenlenen cenaze törenini, mahkeme kararıyla durdurdu.

Güney Afrika ulusal basınında yer alan haberlere göre, eski Cumhurbaşkanı için Zambiya'da resmi cenaze töreni düzenlemek isteyen Lusaka yönetimi, Lungu'nun ailesi tarafından bugün düzenlenen törenin durdurulması için Güney Afrika mahkemesine acil başvuruda bulundu.

Bunun üzerine Pretoria Yüksek Mahkemesi, Zambiya hükümeti ile Lungu ailesi arasındaki anlaşmazlık çözülmeden cenaze töreninin yapılamayacağına hükmetti.

Kararın ardından, Lungu ailesi tarafından Johannesburg'un Hillbrow semtindeki bir katedralde düzenlenen tören, katılımcıların hazır bulunmasına rağmen durduruldu.

Ayrıca mankeme, Lungu'nun naaşının iadesi için başvuruda bulunmak üzere Zambiya hükümetine 4 Temmuz'a kadar süre tanıdı.

Lungu ailesinin avukatı Neo Mashele, basına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Lungu ailesi, bugünkü cenaze törenine devam etmeyecek. Meselenin mahkemede tam anlamıyla ele alınacağı bir zamana kadar bekleyeceğiz. Halihazırda devam eden bu acil başvuru sonuçlanana kadar cenaze gerçekleşmeyecek. Bu, taraflar arasında varılan bir anlaşmayla kararlaştırıldı."

Zambiya hükümeti ile Lungu ailesi arasındaki anlaşmazlık

Zambiya'yı 2015-2021 yıllarında yöneten eski Cumhurbaşkanı Lungu, 5 Haziran'da Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında vefat etmişti.

Zambiya hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu için resmi cenaze töreni düzenlemek isterken, ailesi Lungu'nun vasiyeti doğrultusunda, en büyük siyasi rakibi ve halefi Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın törene katılmaması yönündeki isteğini gerekçe göstererek bu törene karşı çıkmıştı.

Lungu'nun naaşının Zambiya'ya nakledilmesini engelleyen aile üyeleri, Johannesburg'da cenaze töreni düzenleme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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