Zambiya'daki Siyasi Partiler Çin'in Kalkınma Gündeminden Ders Alma Sözü Verdi

LUSAKA, 28 Ekim (Xinhua) -- Zambiya'daki bir siyasi parti koalisyonu Perşembe günü, Zambiya ve diğer Afrika ülkelerini, Çin'in kalkınmayı teşvik etmek için vatandaşlarını harekete geçiren kalkınma gündeminden ders almaya çağırdı.

LUSAKA, 28 Ekim (Xinhua) -- Zambiya'daki bir siyasi parti koalisyonu Perşembe günü, Zambiya ve diğer Afrika ülkelerini, Çin'in kalkınmayı teşvik etmek için vatandaşlarını harekete geçiren kalkınma gündeminden ders almaya çağırdı.

Zambiya Partiler Arası Diyalog Merkezi (ZCID), Afrika ülkelerinin, Çin'den destek almanın yanı sıra, Çin'in uzun kalkınma tarihinden dersler alarak Çin'in kendi halkları için başarılı sonuçlar elde etmek amacıyla sistemlerini operasyonel hale getirmesini benimsemeleri gerektiğini söyledi.

ZCID İcra Direktörü Doreen Njovu-Kabwe, Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Fon talep etmeye odaklanmamalıyız. Afrika'nın, küresel ekonomideki kalkınma ortaklıklarında sürekli alıcı konumda olmaktan kaçınmasını sağlamak amacıyla proaktif olarak kalkınma gündemini zorlamak için dersler çıkarıp adapte edebileceğimiz fikirler ve yöntemler isteyebilmeliyiz" dedi.

Yetkili ayrıca, Çin ve Zambiya arasında, iki ülkenin kurucuları tarafından kurulan ve Tanzanya-Zambiya Demiryolu Otoritesi demiryolu hattı gibi projelerle sonuçlanan uzun ikili ilişkiden övgüyle söz etti.