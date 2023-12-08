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Zambiya'daki maden göçüğünde mahsur kalan işçilerden hala haber alınamıyor

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Zambiya'daki bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden hala haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zambiya'daki bir maden ocağında 30 Kasım'da meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden halen haber alınamıyor.

Yerel basındaki habere göre, başkent Lusaka'nın kuzeyindeki Chingola bölgesinde bulunan maden ocağında yaşanan göçükte mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara rağmen göçükte mahsur işçilerden 9 gündür haber alınamadı.

Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, göçüğün meydana geldiği maden ocağını ziyaret etti.

Hichilema, basına yaptığı açıklamada, madende 31 madencinin mahsur kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Hükümet yetkilileri, göçükte 30'dan fazla madencinin mahsur kaldığını, 7 işçinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Göçükte mahsur kalan bir işçi 6 Aralık'ta kurtarılmıştı. Söz konusu bakır madeni ocağının kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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