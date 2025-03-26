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Zambiya'da Tekne Kazası: 13 Ölü, 6 Yaralı

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Zambiya'nın Luapula eyaletinde bir tekne alabora oldu ve 13 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kurtarıldı. Kazanın işçileri taşıyan tekneyle meydana geldiği belirtiliyor.

LUSAKA, 26 Mart (Xinhua) -- Zambiya'nın kuzeyindeki Luapula eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi sağ olarak kurtuldu.

Times of Zambia gazetesinde salı günü çıkan habere göre Kawambwa Bölge Komiseri Godfrey Chilambwe, kazanın pazartesi günü tamamı şeker fabrikasında çalışan işçilerin tekneyle işe gittikleri sırada meydana geldiğini söyledi.

Chilambwe, ilk belirlemelere göre Luena Nehri'ndeki şiddetli akıntı sebebiyle tekneyi yönlendirmekte kullanılan küreğin kırıldığını, bunun üzerine işçilerin elleriyle tekneyi yönlendirmeye çalıştığı, ancak şiddeti akıntı nedeniyle teknenin alabora olduğunu söyledi.

Şu ana kadar sadece 9 cansız bedenin çıkarıldığını söyleyen yetkili, kalan cansız bedenlerin çıkarılmasına yardımcı olmak üzere olay yerine dalgıçların gönderildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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