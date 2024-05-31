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Zambiya'da Muhalefet Liderleri ve Milletvekilleri Gözaltına Alındı

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Zambiya'da 2 muhalefet partisi lideri ve 2 milletvekili, casusluk ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan liderler ve milletvekilleri, hükümet tarafından kaçırılan bir milletvekilini iddia etmişti.

CAPE Zambiya'da 2 muhalefet partisi lideri ve 2 milletvekili, casusluk ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Polis sözcüsü Danny Mwale, basına yaptığı açıklamada, muhalefet partisi Demokrasi ve Kalkınma Forumu lideri Edith Nawakwi ve Hristiyan Demokrat Parti'nin lideri Dan Pule ile bağımsız milletvekilleri Munir Zulu ve Maureen Mabonga'nın gözaltına alındığını bildirdi.

Bu kişilerin gözaltına alınma gerekçelerinin casusluk ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlamaları olduğu ve mahkemeye çıkarılmayı bekledikleri kaydedildi.

Eski Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu yaptığı açıklamada, bu gözaltıların siyasi amaçlı olduğunu belirterek, iktidardaki Birleşik Ulusal Kalkınma Partisi'ni (UPND) muhalefeti bastırmak ve ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçladı.

Gözaltına alınan parti liderleri Nawakwi ve Pule ile milletvekilleri Zulu ve Mabonga, 25 Mayıs'ta gizemli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden haber alınamayan bağımsız milletvekili Jay Jay Banda'nın hükümet tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

Milletvekili Banda ise 26 Mayıs'ta başkent Lusaka'da tekrar ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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