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Zambiya'da mahsur kalan madenci kurtarıldı

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Zambiya'da bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir işçi kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zambiya'da 30 Kasım'da maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir işçinin kurtarıldığı bildirildi.

Zambiya Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, başkent Lusaka'nın kuzeyindeki Chingola bölgesinde bulunan maden ocağında yaşanan göçükte mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 6 gün süren çalışmalar sonucu göçükte mahsur kalan 49 yaşındaki madencinin kurtarıldığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Hükümet yetkilileri, 30 Kasım'da meydana gelen göçükte 30'dan fazla madencinin mahsur kaldığını, 25 ailenin kayıp için başvuru yaptığını açıklamıştı.

Dana sonra göçükteki 7 işçinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, söz konusu bakır madeni ocağının kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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