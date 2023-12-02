Zambiya'da Kayıt Dışı Maden Ocağı Göçtü: 7 Ölü

Zambiya'nın Chingola bölgesinde kayıt dışı faaliyet gösteren bir maden ocağı göçtü. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise kayıp.

Zambiya'da kayıt dışı faaliyet gösteren bir maden ocağının göçmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Chingola bölgesi Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Lusaka'nın kuzeyindeki Chingola bölgesinde bir maden ocağının göçtüğü bilgisi paylaşıldı.

Göçen madende ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de kayıp olduğu duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu maden ocağının kayıt dışı faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Toprak altında kalan madencileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.