Zambiya'da Gençler Bisikletlerle Geçim Sağlıyor

Güncelleme:
Zambiya'nın başkenti Lusaka'da, bisikletli kuryeler çevrimiçi teslimat hizmetleri ile iş imkanı elde ediyor. İşsizlikle mücadelede yenilikçi yöntemler arayan gençler, bisikletleriyle hem ulaşım sağlıyor hem de gelir kazanıyor.

LUSAKA, 24 Ağustos (Xinhua) -- Zambiya'nın başkenti Lusaka'da bisikletli kurye hizmeti veren gençler, müşterilerden gelen çağrıları bekliyor, 15 Ağustos 2025.

İşsizlik birçok Afrika ülkesinde hala önemli bir sorun olmaya devam ederken, gençler geçimlerini sağlamak için yenilikçi yöntemlere yöneliyor. Zambiya'nın başkenti Lusaka'da bisikletler artık sadece ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda çevrimiçi teslimat hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte gençler için bir gelir kaynağı haline geliyor. (Fotoğraf: Lillian Banda/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
