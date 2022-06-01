Zambiya'da Çin'in Finanse Ettiği Uluslararası Konferans Merkezi Devreye Girdi - Haberler

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Zambiya'da Çin'in Finanse Ettiği Uluslararası Konferans Merkezi Devreye Girdi

Xinhua - Güncel
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Zambiya'da Çin'in Finanse Ettiği Uluslararası Konferans Merkezi Devreye Girdi

LUSAKA, 1 Haziran (Xinhua) -- Fotoğrafta Zambiya'nın Lusaka kentindeki Kenneth Kaunda Uluslararası Konferans Merkezi'nin Ana Konferans Salonu görülüyor, 30 Mayıs 2022. Zambiya'da Çin tarafından finanse edilen ultra modern bir uluslararası konferans merkezi Salı günü devreye girdi.

LUSAKA, 1 Haziran (Xinhua) -- Fotoğrafta Zambiya'nın Lusaka kentindeki Kenneth Kaunda Uluslararası Konferans Merkezi'nin Ana Konferans Salonu görülüyor, 30 Mayıs 2022. Zambiya'da Çin tarafından finanse edilen ultra modern bir uluslararası konferans merkezi Salı günü devreye girdi. Ana salonu 2.500 oturma kapasitesine sahip Kenneth Kaunda Uluslararası Konferans Merkezi, Afrika Birliği'nin (AU) bu yıl ortasında düzenlenecek zirvesine ev sahipliği yapmak üzere inşa edildi. (Fotoğraf: Zhang Yuliang/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Zambiya Haziran Mayıs Güncel Haberler

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