Zambiya'da bakır madeni göçüğünde ölü sayısı 11'e yükseldi

Zambiya'da bir bakır madeni ocağında meydana gelen göçükte ölenlerin sayısı 11'e çıktı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zambiya'da bakır madeni ocağında 30 Kasım'da meydana gelen göçükte ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

Zambiya Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, maden ocağındaki göçükte ölü sayısının arttığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, göçükte mahsur kalan madencilerden şimdiye kadar 11'inin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Çalışmalarda dün akşam 49 yaşındaki bir madencinin daha kurtarıldığı, 26 madencinin ise halen göçük altında bulunduğu belirtildi.

Hükümet yetkilileri, 39 madencinin toprak altında kaldığını tahmin ediyor.

Göçükte mahsur kalan bir işçi, 6 Aralık'ta kurtarılmıştı.

Söz konusu bakır madeni ocağının kayıt dışı faaliyet gösterdiği ifade edilmişti.