Zambiya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi

CAPE Zambiya'nın başkenti Lusaka'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Lusaka Uluslararası Maarif Okulları'nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle ile Zambiya İçişleri ve İç Güvenlik Bakanı Jack Mwiimbu, Zambiya Ulusal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Walusa Mulaliki ve bu gruba üye milletvekilleri ile Türk toplumu temsilcileri katıldı.

Program, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, darbe girişimine dair fotoğraf sergisiyle devam etti.

Büyükelçi Dicle, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk demokrasisi için dönüm noktası olduğunu, halkın iradesinin hain girişimi bertaraf ettiğini vurguladı.

Dicle, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) küresel ölçekte tehdit olduğunu ve Türkiye'nin bu yapı ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, Zambiya makamlarına Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Bakan Mwiimbu da konuşmasında, Türk halkının demokrasiye sahip çıkma kararlılığını takdir ettiklerini belirterek, Türkiye ile terörle mücadele dahil olmak üzere güvenlik işbirliğinin süreceğini vurguladı.

Program kapsamında ayrıca Uluslararası Maarif Okulları Zambiya Temsilcisi Bilal Yıldırım, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) kuruluş süreci, FETÖ bağlantılı okulların devralınması ve yürütülen dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Lusaka Uluslararası Maarif Okulları kampüsü Mart 2025'te TMV tarafından devralınmıştı. Bu yıl düzenlenen tören, okulda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ilk kez anıldığı etkinlik oldu.

Törenin sonunda, 15 Temmuz anısına okul bahçesinde 15 fidan dikildi. Bu sembolik etkinlikle demokrasi ve milli birlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.