Zambiya Cumhurbaşkanı Hichilema, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız ile görüştü

Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ı, başkent Lusaka'da Devlet Sarayında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Hichilema, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yıldız'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek iki ülkenin birçok ortak çıkar alanında karşılıklı işbirliğine dayanan samimi bir ilişkiye sahip olduğunu bildirdi.

Daha geniş çaplı ikili işbirliği çağrısında bulunduklarını aktaran Hichilema, Türkiye'nin sağlık, altyapı, teknoloji ve turizm alanında Zambiya'ya verdiği desteğin devam etmesinden dolayı şükranlarını ifade etti.

Zambiya'yı dünya ile daha bağlantılı bir ülke haline getirmek istediklerini vurgulayan Hichilema, "Bu amaçla heyete Türk Hava Yollarının (THY) Zambiya sefer sıklığının artırılması çağrısında bulunduk." açıklamasında bulundu.

Hichilema ayrıca Türkiye'den bir iş insanları heyeti ile bir araya geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Heyetin, ortak girişimler aracılığıyla yerel halkla ortaklık kurabilecekleri iş fırsatlarını belirlemesini teşvik ettik. Zambiya'da, ticarete açık ve herkes için uygun bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıyız."