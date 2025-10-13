Zamansız İzler: Türk Çinileri Sergisi Rami Kütüphanesi'nde

"Zamansız İzler: 16. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk Çinileri" sergisi, Rami Kütüphanesinde sanatseverlerle buluşacak.

Rami Kütüphanesinden yapılan açıklamaya göre, geçmişin estetik izlerini bugünün yorumlarıyla bir araya getirecek sergi, 14-18 Ekim arasında kütüphanenin F1 Sergi Salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteğiyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen "16. Yüzyıl Osmanlı Çinilerinin Üretilmesi ve Geliştirilmesi" projesi kapsamında hazırlanan çini eserler, Osmanlı çini sanatının zarafetini, renk zenginliğini ve teknik ustalığını yansıtacak.

Sergide, 16. yüzyıl Osmanlı çinilerinin orijinal örneklerinden esinlenilerek yeniden üretilen eserler ile bugünün teknolojisi ve çağdaş tasarım anlayışıyla şekillendirilmiş özgün çalışmalar yer alacak.

Tarihi çini pano ve süslemeler yeniden üretildi

Proje kapsamında, Topkapı Sarayı, Rüstem Paşa Cami, Eyüp Sultan Cami ve çeşitli müzelerde bulunan tarihi çini panoların ve süslemelerin aslına uygun biçimde yeniden üretimi gerçekleştirildi.

Bu eserler, geleneksel desen çizim tekniklerine ve sır altı boyama yöntemine sadık kalınarak üretildi ve klasik üslubun çağdaş yorumlarıyla harmanlandı.

Böylece hem tarihi bir mirasın korunması hem de çini sanatının günümüzde yeniden canlandırılması amaçlandı.

"Kuşlu Pano"nun yeniden üretimi dikkati çekiyor

Topkapı Sarayı Müzesi Sünnet Odası dış duvarında yer alan ve halk arasında "Kuşlu Pano" olarak bilinen 127x47 santimetre ölçülerindeki çinili panonun birebir yeniden üretimi, serginin dikkat çekici eserlerden biri olarak öne çıktı.

Bugüne 16. yüzyıldan miras kalan eser, dönem özelliklerini taşıyan yekpare olarak üretilmiş en büyük çini pano olma özelliğiyle de dikkati çekiyor.

"Zamansız İzler" sergisi, geçmişin derin köklerinden beslenen Türk çini sanatının, bugünün sanatçıları tarafından yeniden yorumlanışını göstermesi bakımından da büyük önem taşıyor.

Ziyaretçiler çini sanatının inceliklerini keşfetme fırsatı bulacak

Bu yönüyle sergi, hem geleneksel el sanatları mirasını yaşatacak hem de modern sanat anlayışıyla buluşturarak çini sanatına yeni bir soluk kazandıracak.

Ziyaretçiler, sergi boyunca Osmanlı'dan bugüne uzanan çini sanatının inceliklerini yakından

gözlemleme, tarihi ve çağdaş eserler arasındaki estetik ilişkiyi keşfetme fırsatı bulacak.

Sergi, sanatseverleri yüzyıllar ötesine uzanan, geçmişin izlerini bugünün estetik anlayışıyla buluşturan eşsiz bir yolculuğa davet ediyor.