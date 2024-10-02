"Zamanını Aşan Miras: İpek Yolu" sergi ve paneli Özbekistan'da başladı

"Zamanını Aşan Miras: İpek Yolu" sergi ve paneli, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Sanat Galerisi'nde başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Taşkent Büyükelçiliğinin destekleriyle İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Bahariye Sanat Atölyeleri tarafından düzenlenen "Zamanını Aşan Miras: İpek Yolu" sergi ve panelinin açılışına Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve ülkedeki yabancı misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Bekar, Türkistan bölgesinin Türklüğün ana vatanı, Türk medeniyet ve kültürünün kaynağı, Türk efsanelerinin ve Dede Korkut masallarının ortaya çıktığı, Kutadgu Bilig ve Divanu Lugati't-Türk'ün yazıldığı coğrafya olduğunu söyledi.

Çin'den başlayarak Orta Asya'dan Anadolu'ya, ardından Balkanlara uzanan yaklaşık 300 milyonluk nüfusa ulaşan İpek Yolu'nun merkezinde Türk Dünyasının yer aldığını belirten Bekar, şöyle konuştu:

"Türk-İslam medeniyeti İpek Yolu'nun üzerinde inşa edilmiştir. Ekonomik münasebetlerin yanı sıra güzergah üzerindeki ülkelerin halkları ve kültürleri arasında diyalog kurulmuş, sanat eserleri birbirlerini etkilemiştir. İşte bu özel sergide medeniyet tasavvurumuzun beslendiği manevi iklimin kaynağı olan İpek Yolu'ndan esinlenen eserleri inceleyecek, ülkelerimiz arasındaki tarihi ve kültürel derinliğin ne kadar kapsamlı olduğuna şahit olacağız."

"Zamanını Aşan Miras: İpek Yolu" Sergi ve Paneli Proje Koordinatörü Meryem Güney de İnsan ve Medeniyet Hareketi olarak medeniyet perspektifinden hareketle köklerinden aldıkları değerleri, nitelikli insan, nitelikli toplum inşasını önceleyen çalışmalar ve Türk medeniyetinin ihyasına dönük önemli projeler gerçekleştirmek gayretinde olduklarını kaydetti.

Güney, projenin köklü medeniyet izlerini taşıyan, olağan üstü tarihsel ve kültürel zenginliği barındıran medeniyetler güzergahı İpek Yolu'nun tarihi misyonunu hatırlatmak, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türk Dünyası ile olan ilişkilerin perçinlenmesine katkı sağlamak, ortak medeniyet ihyası ve yeniden inşası için örneklik oluşturmak, ileriye yönelik birlikte yapılacak ortak projelere zemin hazırlamak, bilim ve sanat dünyasına yeni eserler kazandırmak gibi amaçlarının bulunduğunu belirtti.

Sergi ve sempozyumdan oluşan uluslararası projenin açılışını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmu?, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve konsoloslukların katılımıyla İstanbul'da yaptıklarını söyleyen Güney, ikinci etabı ise Konya'da düzenlediklerini dile getirdi.

Güney, sergi ve panelden oluşan projenin Çin, Kazakistan, Afganistan, Pakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Tataristan, Kırgızistan, İran ve Suriye'den 41 sanatkarın konuya özel hazırladıkları hat, tezhip, minyatür, ebru, kalem işi, ahşap oyma, sedef kakma, çini, sedef ve metal oyma eserler, 41 akademisyenin İpek Yolu'nun tarihini, güzergahlarını, önemli merkezlerini, dinlerini ve düşüncelerini, bilimi ve sanatı, dili ve edebiyatı, mimari ve ticaretiyle ilgili tebliğlerinden oluşan sempozyum kitabını da içerdiğini söyledi.