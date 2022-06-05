Zamanın tanığı tarihi Kelekom Köprüsü halen ilk günkü gibi ayakta - Haberler

Zamanın tanığı tarihi Kelekom Köprüsü halen ilk günkü gibi ayakta Selçuklu döneminde inşa edildiği tahmin edilen, Başkale-Hakkari karayolunun 25. kilometresinin 700 metre doğusunda yer alan Zap Çayı üzerindeki tarihi Kelekom Köprüsü, ilk günkü gibi ayakta. Selçuklu döneminde inşa edildiği tahmin edilen, Başkale- Hakkari karayolunun 25. kilometresinin 700 metre doğusunda yer alan Zap Çayı üzerindeki tarihi Kelekom Köprüsü, ilk günkü gibi ayakta. 2011'de restore edilen 34 metre uzunluğundaki köprü, özellikle bölgedeki hayvancılar ve yaylacılar tarafından halen sıklıkla kullanılıyor. AA / Necat Hazar - Güncel Selçuklu Hakkari Güncel Haberler

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