Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından düzenlenen "Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Uluslararası Fotoğraf Yarışması" başladı.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, yarışma, dayanışma ve karşılık beklemeksizin iyilik etme düsturuyla hareket eden vakıfın tanınırlığını artırmak, aynı zamanda Türk vakıf kültürüne dikkati çekebilmek amacıyla düzenleniyor.

Yarışmayla Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden bugüne uzanan vakıf geleneğinin fotoğraf sanatı aracılığıyla ele alınması, vakıf eserlerinin ve vakıf geleneğinin tanıtılması, vakfetme misyonunun hatırlatılması ve bu köklü kültürün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Yarışmada katılımcılardan, geçmişten bugüne uzanan vakıf medeniyetinin izlerini taşıyan cami, han, hamam, çeşme, köprü, medrese gibi vakıf yapılarının, estetik, tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan özgün kareler sunmaları bekleniyor.

Balkanlardaki vakıf eserleri de yarışmaya dahil ediliyor

Türkiye ile Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bulgaristan gibi kardeş coğrafyalardaki vakıf eserleri de etkinlik kapsamında bulunuyor.

Jüri kadrosunda fotoğraf sanatının duayen isimleri İzzet Keribar, Coşkun Aral, Merih Akoğul, Cengiz Karlıova ve Ali Can Atay'ın yer aldığı yarışma, "Dijital Fotoğrafçılık" ve "Mobil Fotoğrafçılık" olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 15 Ekim olan yarışmaya katılım ücretsiz olup, başvurular yalnızca çevrim içi alınacak.

Ödül olarak cumhuriyet altını, ata altın, yarım altın ve çeyrek altının verileceği yarışmanın detaylarına ve başvuru formuna "www.tfsfonayliyarismalar.org" adresinden ulaşılabiliyor.