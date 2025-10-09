Haberler

Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması Başvuruları Sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti' temalı fotoğraf yarışması için başvurular 15 Ekim'e kadar devam ediyor. Yarışma, Türkiye'nin mimari mirasını fotoğraflayarak ölümsüzleştirmeyi amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından düzenlenen "Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti" temalı fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı platformda yürütülen Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması başvuruları 15 Ekim'de saat 23.00'te sona erecek.

Türk kültür ve medeniyetinin mimari mirasını fotoğrafla ölümsüzleştirmeyi amaçlayan yarışma, vakıf eserlerinin estetik, tarihi ve kültürel derinliğini görünür kılmayı hedefliyor.

Katılımcılar, cami, han, hamam, medrese, köprü ve çeşme gibi vakıf yapılarını fotoğraflayarak bu kadim mirasın estetik ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaracak.

Başvuru ve detaylı bilgiye, "tfsfonayliyarismalar.org/tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
