Haberler

Zamanı Durduranlar Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Zamanı Durduranlar Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı. Bu yılki tema 'Mesleğim Elimde, Ailem Yanımda' olarak belirlendi. Yarışma, mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin ailelerinden aldıkları destek ile meslek yolculuklarını yansıtan fotoğraflarını sunmalarını amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce üçüncüsü düzenlenen "Zamanı Durduranlar Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışma, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.

Bu yılki teması "Mesleğim Elimde, Ailem Yanımda" olarak belirlenen yarışmaya, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim gören tüm öğrenciler, meslek yolculuklarında ailelerinden aldıkları güç ve motivasyonu yansıtan özgün fotoğraflarla katılabilecek.

Yarışmaya katılacak öğrenciler, başvurularını okullarına yapacak. Okul yönetimleri söz konusu eserleri, takvime uygun şekilde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletecek.

Şartnameye uygun başvurular, değerlendirme kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak.

Yarışma, öğrencilerin mesleki becerileri kazanırken ailelerinden aldıkları destek, toplumsal dayanışma, meslek ahlakı ve kültürel değerlerin korunması konularında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Başvurular, 16 Şubat 2026'ya kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü

Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Talisca'dan ayrılık iddialarına jet hızında cevap

Talisca'dan bomba paylaşım
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Kaptanlar neden değişti? Serdal Adalı merak edilen soruyu yanıtladı

Kaptanlar neden değişti? Merak edilen soruyu yanıtladı
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.