Zaharova'dan ABD'nin Karayipler'deki Eylemleri Hakkında Açıklama

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ordusunun Karayipler'deki güç eylemlerine ilişkin endişelerini dile getirerek, bölgenin bağımsız kalkınmasından yana olduklarını belirtti. Ayrıca, Avrupa'nın dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya vermesi durumunda sert bir yanıt vereceklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ordusunun Karayipler'deki güç eylemlerinin soru işaretleri yarattığını belirterek, "Bölgenin istikrarlı ve bağımsız kalkınmasından, tüm anlaşmazlıkların barışçıl ve medeni yollarla çözümlenmesinden yanayız." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya "tazminat kredisi" olarak vermesi ihtimalini değerlendiren Zaharova, " Rusya'nın buna cevabı sert ve acı verici olacak. Ukrayna Rusya'dan herhangi bir tazminat alamayacak, borçlarını ödeyemeyecek. Avrupalılar, varlıkların verilmesinden sorumlu olacak." diye konuştu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi sürdürdüğüne dikkati çeken Zaharova, bunun Kiev'e yardımcı olmadığını belirterek, "Ukrayna ordusu hem birliklerini hem de sağlanan araçları kaybediyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, Fransa'nın Ukrayna'da gerginliği artırma niyetinde olduğunu belirterek, "Paris, Rusya ile uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyor ve bunu bilinçli bir şekilde yapıyor." dedi.

"Venezuela'nın eylemlerini destekliyoruz"

ABD'nin Karayipler bölgesindeki saldırılarını değerlendiren Zaharova, şunları kaydetti:

"Amerikan askerlerinin güç eylemleri soru işaretleri yaratıyor. Elbette bölgenin istikrarlı ve bağımsız kalkınmasından, tüm anlaşmazlıkların barışçıl ve medeni yollarla çözümlenmesinden yanayız. Venezuela yönetiminin ulusal güvenliğini savunma yönündeki eylemlerinin desteklenmesine yönelik ilkeli pozisyonumuzu teyit ediyoruz."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
