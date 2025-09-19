Zaharova: Batılı Ülkeler, Ukrayna'nın Saldırılarından Sorumlu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda işlediği suçlardan sorumlu olduğunu belirtti.

Zaharova, Batılı ülkelerin, Rusya'yı 10 Eylül'de askeri İHA'larla Polonya hava sahasını ihlal etmekle suçlamasını değerlendirdi.

Bunun temelsiz olduğunu vurgulayan Zaharova, Batı'nın, gerçeğin ortaya çıkarılmasından yana olmadığını, kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu ve gerginliği artırmak istediğini söyledi.

Batı'nın Ukrayna'ya İHA tedarik ettiğini, bunlarla da Rus topraklarındaki sivil unsurlar ile halka yönelik sürekli saldırılar düzenlendiğine dikkati çeken Zaharova, bunun göz ardı edildiğinin altını çizdi.

Zaharova, "Bu yaz ve eylül başında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, sağlanan İHA'lar ile Rus topraklarına düzenlediği saldırılar sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi yaralandı. (Batılı) Söz konusu ülkelerin yönetimleri, işlenen suçlara ortak oluyor. Onlar bu suçlardan sorumlu." ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesi

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Polonya, daha sonra Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.

Polonya ayrıca Rusya ve Belarus'un düzenlediği Zapad-2025 ortak askeri tatbikatı nedeniyle demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere Belarus ile olan sınırını 12 Eylül'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatmıştı.