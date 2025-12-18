Haberler

Rusya: Ukrayna'ya konuşlandırılmaları durumunda Batılı askerler meşru hedef haline gelecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef olacağını belirtti. Ayrıca, ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesinin karmaşık olduğunu ifade etti ve ABD-Japonya ortak askeri tatbikatını güvenlik için bir tehdit olarak değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılması ihtimalinin kabul edilemez olduğunu belirterek "Sözde barış güçleri, Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef haline gelecek." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna'da Batılı askerlerin konuşlandırılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Batılı birliklerin Ukrayna topraklarına herhangi bir kılıf ve biçimde konuşlandırılması bizim için kabul edilemez. Sözde barış güçleri, Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef haline gelecek." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 12 Aralık'ta Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentini ziyaret ettiğine dair görüntü paylaştığını anımsatan Zaharova, bu kentin kasımda Rus ordusunca ele geçirildiğine işaret ederek "Kurtarılan Kupyansk, Rus güçlerinin kontrolünde kalıyor." dedi.

"Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi süreci basit değil"

Mariya Zaharova, ABD ile ilişkilere ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi süreci basit değil. Ulusal çıkarların korunmasına, geleneklere saygıya ve pragmatik diyaloğa hazır olunmasına dayanan kararlı duruşumuz, tek doğru yaklaşım. Gördüğümüz kadarıyla bu yaklaşım, mevcut Amerikan yönetimi tarafından karşılık gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi diyaloğu koşulsuz başlatmayı teklif etti, Rus tarafı da bunu destekledi. Süreç devam ediyor."

"ABD ve Japonya'nın ortak askeri tatbikatı, güvenliğimize potansiyel tehdit"

ABD ve Japonya'nın 10 Aralık'ta Rus sınırları yakınlarında ortak askeri tatbikat düzenlediğine değinen Zaharova, Rus yetkililerinin, Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto ile bu konuyu görüştüğünü bildirdi.

Sözcü Zaharova, "Büyükelçi'ye, tatbikatla ilgili endişelerimizi ilettik. Bunu güvenliğimize potansiyel tehdit olarak değerlendiriyoruz. Elbette, Rusya'nın savunma kabiliyetinin güçlendirilmesine ve egemenliğinin korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınacağı konusunda uyardık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Paşinyan'dan Rusya'ya, Türkiye'ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi

Paşinyan'dan o ülkeye dikkat çeken "Türkiye" talebi: Yeniden inşa edin
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de

Yaşlı kadın az kalsın koca mahalleyi havaya uçuruyordu
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
title