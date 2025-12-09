Haberler

Rusya: ABD'nin yeni güvenlik stratejisi, bizimle ortak noktaların bulunmasına olanak sağlıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin yenilenen ulusal güvenlik stratejisinin Rusya ile ortak noktalar bulmayı sağladığını belirtti. Strateji, NATO ile ilgili sorgulamaları ve Rusya'nın Avrupa güvenliğindeki yerini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinin, Rusya ile ortak noktaların bulunmasına olanak sağladığını belirterek, "Belgede, Rusya'nın Avrupa güvenliği bağlamında yer alması önemli." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere ABD'nin yenilenen ulusal güvenlik stratejisini değerlendirdi.

Yeni stratejinin Amerikan dış politikasında bazı değişiklikleri öngördüğünü kaydeden Zaharova, Washington'un, yeni stratejisiyle ülkeler üzerinde hegemonya kurma anlayışını revize ettiğini söyledi.

Stratejide NATO ile ilgili hükümlerin yer aldığını dile getiren Zaharova, "ABD, NATO'yu genişletmeme taahhüdünde bulunmasa bile, ilk kez ittifakın saldırgan yayılmacı politikasını sorguladı." diye konuştu.

Zaharova, stratejide Rusya'yla ilgili yer alan hükümlere ilişkin ise "Belgede, Rusya'nın Avrupa güvenliği bağlamında yer alması önemli. Devletimizi sistematik olarak engelleme ve bize yönelik ekonomik baskıyı yoğunlaştırma çağrıları bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin yenilenen ulusal stratejisinde bazı çelişkili hususlar yer alıyor"

ABD'nin yenilenen ulusal stratejisinde bazı çelişkili hususların yer aldığını belirten Zaharova, "Belgede Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) sona ermesiyle başlayacak döneme ilişkin Amerikan yaklaşımını anlamamızı sağlayacak herhangi bir unsur görmedik. Burada, nükleer eşitliliğin tanımı söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Washington'un stratejik füze savunma sistemi olan "Altın Kubbe"ye ilişkin hükümlerin de belirsiz olduğunu vurgulayan Zaharova, ABD'den stratejik taarruz ve savunma potansiyeline dair ayrıntılı açıklama beklediklerini dile getirdi.

Zaharova, "Yenilenen stratejinin ABD çıkarlarını sıkı bir şekilde savunmasına rağmen, bu belge bizimle ortak noktaların bulunmasına olanak sağlıyor. Ancak ABD'nin ulusal stratejisinde gelecekte iktidara gelecek yönetimler döneminde değişikliklerin yapılması ihtimali de var." ifadelerini kullandı.

"Brüksel, Trump'ın Ukrayna krizi çözümüne yönelik girişimlerini sabote ediyor"

ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında anlaşmazlıkların derinleştiğine dikkati çeken Zaharova, Brüksel'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizi çözümüne yönelik girişimlerini sabote ettiğini belirtti. Zaharova, şunları kaydetti:

"Rusya'nın geleneksel görüşleri ile ABD yönetiminin Eski Dünya'da (Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları) yaşanan endişe verici sürece ilişkin değerlendirmeleri örtüşüyor. Bu bağlamda Amerikan stratejisinin, savaştan yana olan Avrupalı ülkeleri ayıltacağını umuyoruz. Belgedeki Ukrayna krizine ilişkin bazı hükümler ise Amerikalılarla barışçıl çözüme ulaşmanın yollarının bulunmasına yönelik ortak ve yapıcı girişimlerimizi sürdürmek için temel oluşturuyor."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
