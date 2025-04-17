Zaharova: ABD ile Güvene Dayalı Temaslar Sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile güvene dayalı temasları sürdürdüklerini belirterek, "Amerikalıların bizi birçok konuda duyduğunu görüyoruz." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere değinen Zaharova, "ABD tarafıyla güvene dayalı temasları sürdürüyoruz. Amerikalıların bizi birçok konuda duyduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna meselesinin ayrıntılarını kavramaya çalıştığını anlatan Zaharova, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz bilgiler bazında belirli hususları, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğine yönelik sunduğumuz argümanları daha iyi anlamaya başladılar. Tüm bunlar sabır ve zaman, olguların incelenmesine dayanan yaklaşımın dikkatli şekilde oluşturulmasını gerektiriyor. Mevcut ABD yönetiminin bu hedefe ulaşma konusunda kararlı olduğunu görüyoruz."

Zaharova, Ukrayna krizi çözüm sürecinin başında bulunduklarını ve bu konuda sadece ilk adımların atıldığını dile getirdi.

Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik geçen ay anlaşma yapıldığına dikkati çeken Zaharova, Ukrayna'nın bu anlaşmaya uymadığını ve söz konusu süreçte Rus enerji altyapı unsurlarına saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Zaharova, ileride Ukrayna ile ilgili yapılacak olası anlaşmaların uygulanması gerektiği vurguladı.

"Ukrayna'da barış gücü, Rusya ile NATO'nun çatışmasına yol açabilir"

Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizine dair yaklaşımını değerlendiren Zaharova, "İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'da barış gücünü konuşlandırma yönündeki planı hayata geçirmeye çalıştığını ve bunun akılsızca olduğunu" kaydetti.

Mariya Zaharova, bunun, Rusya ile NATO'nun doğrudan çatışmasına yol açabileceğini belirtti.

"AB, Güney Kafkasya'yı küresel hibrit savaşının cephesi olarak görüyor"

Avrupa Birliğinin (AB) Güney Kafkasya bölgesine yönelik eylemlerini değerlendiren Zaharova, "AB, Güney Kafkasya'yı küresel hibrit savaşının cephesi olarak görüyor." şeklinde konuştu.

Zaharova, AB'nin Ermenistan'daki misyonunu genişletme ihtimaline ilişkin ise "Avrupalı ??gözlemciler, bölgeye istikrar getirmiyor, Güney Kafkasya'yı barış ve refaha yakınlaştırmıyor, tam tersine bölgeyi bölmeye çalışarak, gerginlik noktaları ve sorunlar yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, Fransa'nın, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkileri baltalama girişiminde bulunduğunu belirtti.

"Estonya kaynaklı risk ve tehditlere orantılı yanıt verilecek"

Estonya'da yabancı gemilere karşı güç kullanılmasına izin verildiğine işaret eden Zaharova, bunun uluslararası hukuka, özellikle de Birleşmiş Milletlerin (BM) 1982 tarihli Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu vurguladı.

Zaharova, "Rus gemilerine karşı saldırıların düzenlenmesi halinde, NATO üyesi olan Estonya'dan kaynaklanan risk ve tehditlere orantılı yanıt verilecek." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

"Brüksel, Moldova'yı üs haline dönüştürmeye çalışıyor"

Batı'nın Moldova ile ilgili eylemlerini değerlendiren Zaharova, "Brüksel, Moldova'yı, AB ve NATO'nun Rusya'ya karşı cephe ve Kiev yönetimine lojistik destek sağlayan üs haline dönüştürmek için elinden geleni yapıyor. Bu, Moldova'nın çatışmaya zorla sürüklenmesi anlamına geliyor." dedi.

Zaharova, Moldova Anayasa Mahkemesinin, ülkeye bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin kendi savcısını belirleme hakkını iptal etme kararına dair ise "Moldova yönetimi, bölgenin özerklik statüsünü ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kişinev'in bölgeye yönelik totaliter yöntemleri kullanmasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, uluslararası kuruluşlara Gagauz Özerk Yeri'ndeki durumu dikkate alma çağrısında bulundu.