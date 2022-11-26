Zagreb, Hırvatistan-Çin İş Forumu'na Ev Sahipliği Yaptı

Üç yıldan sonra ilki Cuma günü Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Hırvatistan-Çin İş Forumu'na 40'ın üzerinde şirket temsilcisi katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Hırvatistan Ekonomi Odası Başkan Yardımcısı Tomislav Rados, Hırvatistan ile Çin arasındaki ikili ekonomik işbirliği ve ticaretin önemini vurguladı.

Rados, Peljesac Köprüsü ve Senj Rüzgar Çiftliği de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki başarılı işbirliği örneklerini hatırlattı.

SES 1 (Hırvatça): TOMISLAV RADOS, Hırvatistan Ekonomi Odası Başkan Yardımcısı:

"Peljesac Köprüsü'nün inşası, Çin'in yalnızca Hırvatistan pazarına değil, halihazırda 500 milyon kişinin bulunduğu Avrupa pazarına da girmesi için iyi bir referans oldu. Köprünün fark yarattığına ve önümüzdeki aylarda başka yatırımlara vesile olacağına inanıyorum."

"Sağlam bir iş ortaklığı kurmak için yüz yüze iletişim çok önemlidir. İki ülke arasındaki tüm seyahat faaliyetlerinin en kısa zamanda normal hızına dönmesini temenni ediyorum" diyen Rados, odanın ikili iş birliğini daha da güçlendirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Bu, Kovid-19 salgınından bu yana üç yıl içinde Hırvatistan'ı ziyaret eden ilk Çin heyeti oldu. Çin'in Hırvatistan Büyükelçisi Qi Qianjin Xinhua'ya, bu ziyaretin "Çin tarafının ticaret ve iş açısından Hırvatistan ile koordinasyon ve işbirliğini teşvik etme ve güçlendirme konusundaki güçlü isteğini" gösterdiğini söyledi.

SES 2 (İngilizce): Qİ QİANJİN, Çin'in Hırvatistan Büyükelçisi:

"Bu heyet, pandemiden bu yana son üç yıl içinde Çin'den Hırvatistan'ı ziyaret eden ilk heyet oldu. Ayrıca bu ziyaret, Çin tarafının ticaret ve iş açısından Hırvatistan ile koordinasyon ve işbirliğini teşvik etme ve güçlendirme konusundaki güçlü isteğini gösteriyor. Bu nedenle, Çin'in gelişmesiyle birlikte Çin'de giderek daha fazla fırsat olacağına eminim. Bu nedenle Çin büyükelçiliği ve Çin hükümeti, iki ülke arasındaki koordinasyon, iş ve ticaret faaliyetlerini destekliyor, o zaman Çin'e hoş geldiniz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zagreb'den bildiriyor.

(XHTV)