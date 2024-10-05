Üye Girişi
Haberler

Zagreb'de Ölümle Anılan Çocuklar için Anma Töreni Düzenlendi

Zagreb'de Ölümle Anılan Çocuklar için Anma Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da yaşamını yitiren çocuklar için anma töreni gerçekleştirildi. Törende çiçek bırakıldı, mum yakıldı ve hayatını kaybeden çocuklar için şiirler okundu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da öldürülen çocuklar için anma töreni düzenlendi.

Özgür Filistin Girişimi tarafından başkentteki Kral Tomislav Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da öldürülen çocuklar için çiçek bırakıldı, mum yakıldı.

Özgür Filistin Girişimi'nden Ratka Visnjic, burada yaptığı konuşmada, öldürülen her can için acı duyduklarını ifade ederek, "Burada toplanarak soykırımlarda acımasızca hayallerinden edilen çocukları anmak istedik." dedi.

Gazze'deki soykırımda 16 binden fazla çocuğun acımasızca öldürüldüğüne dikkati çeken Visnjic, "Büyük bir endişeyle Lübnan'da olanları izliyoruz. İsrail'in saldırılarında sadece 2 günde 50'den fazla çocuk öldürüldü. Binlerce çocuğun öldürüldüğü Sudan ve Suriye'yi de unutmadık." diye konuştu.

Meydanda toplanan yüzlerce kişi hayatını kaybeden çocuklar için şiirler okurken, anma törenlerinin ülkenin farklı kentlerinde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel

Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Hırvatistan Politika Filistin Suriye Lübnan Zagreb Güncel Yaşam Çocuk Sudan

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine başka bir şey çıktı

Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine başka bir şey çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Lübnan Büyükelçisi Murat Lütem kimdir? Murat Lütem hayatı ve biyografisi Yeni Pakistan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu kimdir? İrfan Neziroğlu hayatı ve biyografisi! 5 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? En çok verilen ekek ismi ne? TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur? Muhammet Demir, Eylül 2021'de oynanan bir maçın kaçıncı saniyesinde fileleri havalandırarak 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinin en erken gol Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Einstein, çalışmaları sonucunda hangisinin var olması gerektiğini bulmuş, ancak onun var olabileceğine inanmamıştır? Ay yüzeyine inişle sonuçlanan, insanlı ilk uzay uçuşunun adı nedir?
title