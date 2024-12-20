Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
TBMM önündeki 'Geçinemiyoruz' protestosuna polis müdahalesi
Bütçe görüşmeleri sürerken TBMM önünde büyük arbede

Zagreb'de Okulda Bıçaklı Saldırı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Zagreb'de Okulda Bıçaklı Saldırı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan'ın Zagreb kentindeki bir ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğretmen ve 5 öğrenci yaralandı. Saldırgan polis gözetiminde, yaralıların durumlarıyla ilgili açıklamalar yapıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğretmen ve 5 öğrenci yaralandı.

Zagreb Polisinden yapılan açıklamada, başkentteki Precko İlköğretim Okulunda sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, bıçakla öğretmen ve öğrencilere saldırdığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Irena Hrstic, gazetecilere, saldırıda 7 yaşındaki bir öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1 öğretmen ve 5 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Hrstic, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

Zagreb'deki Sveti Duh Kliniğinden yapılan açıklamada, yaralı getirilen öğretmenin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Elindeki kesici aletle kendine de zarar verdiği öğrenilen saldırganın polis gözetiminde olduğu açıklandı.

Başbakan Andrej Plenkovic de sabah saatlerinde meydana gelen trajediden derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Plenkovic, "Yaralıların Zagreb'deki hastanelerde tedavi altına alındığını biliyoruz. Ailelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili bakanlarımız olayı yakından takip edecek." dedi.

Medyada ayrıca, saldırı sonrası okul bahçesine koşan çocukların görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde, ambulans helikopterin okul bahçesine indiği anlar da yer aldı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
img

İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
img

Eşini katleden adam cezaevinin tuvaletinde ölü bulundu
img

Suriye'de paniğe kapılan elebaşından bir açıklama daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump'ın "O çok akıllı biri" sözlerine Erdoğan'dan ilk yorum
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? MasterChef Dilara kimdir, ne iş yapıyor? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli? Masterchef 20 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 20 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… Alucra nerede? Alucra hangi ilde, nereye bağlı? Alucra'nın neyi meşhur? 21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sterlin ne kadar? 1 Pound kaç TL? Güncel Sterlin/Pound kuru! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 20 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.