Zagreb'de 'Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık diplomatik ilişkileri' panelde ele alındı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, "Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık diplomatik ilişkileri" başlıklı panel düzenlendi.

Hırvat Türk Dostluk Derneğinin (HTDD) düzenlediği panele, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı temsilcisi Frano Matosic, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic, eski Dışişleri Bakanı Mate Granic katıldı.

Panelde, Hırvatistan- Türkiye ilişkilerinin tarihi ve geleceği tartışıldı.

Matosic, Türkiye'nin Hırvatistan'ı ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığını, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Hırvatistan'a bağımsızlık savaşı sırasında destek verdiğini hatırlattı.

Hırvatistan'ın 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki resmi hükümeti desteklediğinin ve Türkiye'nin de Zagreb ve Sisak-Moslavina bölgesinde meydana gelen depremde Hırvatistan'ı yalnız bırakmadığının altını çizen Matosic, "Hırvatistan ile Türkiye'nin yılda 1 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Matosic, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bağlarının güçlendirilmesini istediklerini belirterek, " Türkiye'nin diplomatik çabaları Ukrayna'daki savaşı durdurmaya yardımcı olabilir." diye konuştu.

Büyükelçi Hızlan, Hırvatistan'la Türkiye'nin ticari, kültürel ve diplomatik ilişkilerinin 1992'den daha köklü olduğunu vurgulayarak, "İki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel alışveriş, sürdürülmesi ve geliştirilmesi gereken çok sayıda potansiyele sahip." dedi

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa da değinen Hızlan, bir bölgede yaşanan problemlerin komşuları da istikrarsızlaştırdığını vurguladı. Hızlan, "Batı Balkanlar bölgesindeki savaşlar Türkiye'nin ticaret yollarını ve Batı Avrupa ile bağlarını geçmişte etkiledi, bugün de benzer bir durum Ukrayna'da yaşanıyor. Bu savaşı durdurmalıyız." şeklinde konuştu.

Josipovic, Osmanlı İmparatorluğu'nun geçmişteki varlığının, mevcut Hırvat kültürüne gömülü kalan birçok parlak ve önemli unsur bıraktığının altını çizerek, "AB Türkiye olmadan tamam olamaz, İslam'ın Hırvatistan'daki durumuna bakıldığında AB içindeki İslam meselesinin sorun olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Granic, "Bosna Hersek ve Avrupa'da istikrar için, Türkiye'nin rolü bir kez daha çok önemli olabilir. Türkiye'nin bu olumlu rolü tekrar oynayacağına eminim." diye konuştu.