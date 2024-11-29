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Zagreb'de Filistin İçin Protesto Gösterisi

Zagreb'de Filistin İçin Protesto Gösterisi
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sivil toplum kuruluşları, 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Göstericiler, hükümetin İsrail'e karşı durmasını talep etti ve akademik sansüre karşı seslerini yükseltti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yüzlerce kişi, Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi önünde toplandı.

Göstericiler, "soykırım, soykırımdır ve direniş özgürlüktür" yazılı pankart açarak, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına destek olmaması yönünde slogan attı.

Hırvatistan'ın da İsrail'in karşısında yer almasını talep eden sloganlar atan göstericiler, hükümet binası ve Almanya'nın Zagreb Büyükelçiliği önünde de protesto yaptı.

Akademik Dayanışma ve Epistemik Adalet İnisiyatifinden Dina Vozab, yaptığı açıklamada, akademik toplulukların Filistin konusunda yeterince seslerinin çıkmadığını, yapılan soykırımı dile getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Sara Gudurlic de Filistin konusunda sesini çıkaranlara sansür uygulandığını belirterek, buna tüm öğrencilerin tepki göstermesi çağrısında bulundu.

Zagreb Üniversitesi yönetimine sansür konusundaki taleplerini sunduklarını dile getiren Gudurlic, "Ancak bu talepleri fakülte konseyine defalarca iletmemize rağmen başarılı olamadık. Bu yüzden tüm öğrencileri Filistin konusundaki sansüre tepki göstermeye ve uluslararası ve yerel düzeyde gerçekleşen direnişe katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Göstericiler ayrıca Filistinlilerin katledilmesine neden olan silahları ve teknolojiyi ABD ve AB ülkelerinin İsrail'e verdiğini, Almanya öncülüğündeki bazı oluşumların, siyonizmi ve İsrail işgalini eleştirmeyi antisemitizm ile eş tutarak kendi geçmişlerini gizlemeye çalıştıklarını da belirtti.

Protesto gösterisine katılanlar, İsrail'e ve ona destek veren ülkelere karşı akademik ve ekonomik boykot çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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